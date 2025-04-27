News

"Mission: Gardener" mit Jean-Claude van Damme erscheint auf Blu-ray Disc

28.04.2025 (Karsten Serck)

Plaion Pictures veröffentlicht "Mission: Gardener - Der grüne Daumen der Rache" (Le jardinier) auf Blu-ray Disc. Die Jean-Claude van Damme Action-Komödie von David Charhon (The Last Mercenary) erscheint am 24.07.2025 mit deutschem und französischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Ebenfalls im Juli erscheinen die van Damme-Filme "Timecop", "Harte Ziele" und "Cyborg" auf Ultra HD Blu-ray bzw. Blu-ray Disc.

