News

Paramount-Serie "Landman" erscheint auf Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht die erste Staffel von "Landman" auf Blu-ray Disc. Die erste Staffel der Serie vom Streaming-Dienst Paramount+ mit Billy Bob Thornton, Demi Moore, Jon Hamm, und Andy Garcia über das Öl-Business in den USA erscheint am 12.06.2025 auf drei Blu-ray Discs.

