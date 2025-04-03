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Apple: Lossless Audio-Update für AirPods Max veröffentlicht

Apple hat eine neue Firmware für die AirPods Max-Kopfhörer mit USB-C veröffentlicht. Das Update ermöglicht Lossless Audio und Audio mit extrem niedriger Latenz, wenn die Kopfhörer mit einem USB-C-Kabel verwendet werden. Die AirPods Max unterstützen dann Lossless Audio mit 24 Bit und 48 kHz - sowohl bei der Stereo-Wiedergabe als auch 3D Audio.

Außerdem bietet Apple ein neues USB-C auf 3,5-mm-Audiokabel zum Preis von 45 EUR an, welches die Verwendung der Kopfhörer mit analogen 3,5 mm-Anschlüssen ermöglicht. Das Kabel ist 1,2 m lang und verfügt über einen 3,5 mm Klinkenstecker während der bereits für 10 EUR erhältliche USB‑C auf 3,5‑mm-Kopfhörer­anschluss-Adapter nur über ein kurzes Kabel und eine 3,5 mm-Buchse verfügt.

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