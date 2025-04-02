News
Tom Tykwers "Das Licht" erscheint auf Blu-ray Disc
03.04.2025 (Karsten Serck)
X Filme veröffentlicht "Das Licht" auf Blu-ray Disc. Das Tom Tykwer-Drama mit Tala Al Deen, Lars Eidinger und Nicolette Krebitz läuft seit Ende März in den deutschen Kinos und erscheint am 24.07.2025 mit deutschem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.
Bereits am 30.05.2025 erscheint Tom Tykwers "Lola Rennt" auf Ultra HD Blu-ray.
