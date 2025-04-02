News

Tom Tykwers "Das Licht" erscheint auf Blu-ray Disc

X Filme veröffentlicht "Das Licht" auf Blu-ray Disc. Das Tom Tykwer-Drama mit Tala Al Deen, Lars Eidinger und Nicolette Krebitz läuft seit Ende März in den deutschen Kinos und erscheint am 24.07.2025 mit deutschem DTS HD 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Bereits am 30.05.2025 erscheint Tom Tykwers "Lola Rennt" auf Ultra HD Blu-ray.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.