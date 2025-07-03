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"Krieg der Welten" erscheint als "Limited Collector's Edition" auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

Paramount veröffentlicht "Krieg der Welten" (War of the Worlds) als "Limited Collector's Edition" noch einmal auf Ultra HD Blu-ray. Das auf dem H.G. Wells-Roman basierende Science Fiction-Drama von Steven Spielberg aus dem Jahr 2005 mit Tom Cruise erscheint am 28.08.2025 inklusive zahlreichen Fan-Beigaben wie Postern und Artcards auf Ultra HD Blu-ray erscheinen.

Update: Vorbestellungen sind jetzt auch bei Amazon möglich:

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