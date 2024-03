News

Genesis Album-Klassiker erscheinen auf SACD

Das High End-Label Analogue Productions veröffentlicht mehrere Genesis-Alben auf SACD. Neben "Selling England By The Pound" (05.04.) sollen auch "The Lamb Lies Down On Broadway" (24.05.) und "A Trick Of The Tail" (27.09.) auf SACD erscheinen.

Die limitierten Sondereditionen wurde vom Mastering-Spezialisten Bernie Grundman von den Original-Masterbändern im DSD-Format digitalisiert. "The Lamb Lies Down On Broadway" erscheint als Doppel-SACD, die anderen Alben finden auf einer einzelnen SACD Platz.

Analogue Productions plant noch die Veröffentlichung weiterer Genesis-Alben auf SACD. Bereits in Vorbereitung sind "Foxtrot", "Nursery Crime", "Genesis" und "Abacab". Der genaue VÖ-Termin ist noch offen.

