Astra 1P verbessert Satelliten TV-Empfang in Deutschland (Update)

Der Satellitenbetreiber SES hat den neuen Astra-Satelliten Astra 1P auf der Satellitenposition 19.2° Ost jetzt in Betrieb genommen. Die Ausstrahlung der TV-Programme von den bisherigen Astra-Satelliten Astra 1KR, Astra 1L und Astra 1M erfolgt zukünftig auf den über 80 Transpondern von Astra 1P. Astra 1P bietet einen großen "Wide Beam"-Footprint, der weite Teile Europas abdeckt und von Sendern in Deutschland, Frankreich und Spanien zur Ausstrahlung ihrer TV-Programme genutzt wird. Deutsche TV-Zuschauer können über 19.2° Ost einen Großteil des Öffentlich-Rechtlichen und privaten Senderangebots empfangen.

Die Umstellung erfolgt schrittweise und wird noch einige Wochen dauern. Zum Wechsel der einzelnen Satelliten-Transponder werden möglichst kurze Zeitfenster in der Nacht genutzt, die nur für wenige Sekunden den Empfang beeinträchtigen. Ein neuer Sendersuchlauf ist nicht erforderlich, da die einzelnen Frequenzen und Übertragungsparameter beim Wechsel zwischen den Satelliten nicht verändert werden. Zu den ersten deutschsprachigen Sendern, die jetzt über Astra 1P ausgestrahlt werden, gehört das ZDF mit seinen drei eigenen Sendern sowie den Gemeinschaftsprogrammen 3sat und KIKA auf zwei Satelliten-Transpondern.

Erste Beobachtungen zeigen, dass in Deutschland die Transponder von Astra 1P mit einer höheren Signalqualität als von den älteren Astra-Satelliten über 19.2° Ost zu empfangen sind. Das vereinfacht den Empfang mit kleinen Satellitenantennen und erhöht auch die Schlechtwetter-Reserven bei starkem Regen oder Schnee. In den Randbereichen der Ausleuchtzone kommt es zu unterschiedlichen Veränderungen, die in einzelnen Regionen sowohl für Verbesserungen als auch Verschlechterungen beim Empfang sorgen können. Der Satellitenbetreiber hat bislang noch keinen offiziellen Footprint veröffentlicht, der einen genauen Überblick über das Empfangsgebiet von Astra 1P gibt.

Der Start des nächsten SES-Satelliten Astra 1Q für die Position 19.2° Ost wurde auf 2027 verschoben. Astra 1Q ist ein digitaler Satellit der nächsten Generation und verfügt neben einem Wide Beam über anpassbare Spot Beams, die mit hoher Leistung nur einzelne Regionen versorgen. Die Konfiguration von Astra 1Q kann im Orbit verändert und auch für den Einsatz auf anderen Satelliten-Positionen angepasst werden. Bis zur Inbetriebnahme von Astra 1Q soll neben Astra 1P auch weiterhin Astra 1N auf der Satellitenposition 19.2° Ost genutzt werden.

Update: Die SES hat auf ihrer Website jetzt mehrere Footprints für Astra 1P veröffentlicht, die drei verschiedene Ausleuchtzonen für den Satelliten zeigen. Deutschland befindet sich im Mittelpunkt mit der höchsten Leistung des Empfangbereichs. Während die beiden Pan-europäischen Ku-Band Beams nahezu identisch aussehen, deckt der europäische Ku-Band-Widebeam noch zusätzlich einen großen Teil des Nahen Ostens im Randbereich ab.

