Thriller "JSA - Joint Security Area" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

27.02.2026 (Karsten Serck)

Plaion Pictures veröffentlicht "JSA - Joint Security Area" (Gongdong gyeongbi guyeok JSA) auf Ultra HD Blu-ray. Der Thriller von Park Chan-wook aus dem Jahr 2000 über einen Zwischenfall an der abgesperrten Grenze zwischen Nord- und Südkorea erscheint am 28.05.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray wird mit DTS-HD Master Audio 5.1 und Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein.

Zeitgleich erscheint auch Park Chan-wooks "No other Choice" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

