News
Thriller "JSA - Joint Security Area" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
27.02.2026 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "JSA - Joint Security Area" (Gongdong gyeongbi guyeok JSA) auf Ultra HD Blu-ray. Der Thriller von Park Chan-wook aus dem Jahr 2000 über einen Zwischenfall an der abgesperrten Grenze zwischen Nord- und Südkorea erscheint am 28.05.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray wird mit DTS-HD Master Audio 5.1 und Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein.
- JSA - Joint Security Area - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- JSA - Joint Security Area - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
Zeitgleich erscheint auch Park Chan-wooks "No other Choice" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.
- No other Choice - Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- No other Choice - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- No other Choice [Blu-ray] bei jpc.de
- No other Choice - Collector's Edition [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- No other Choice - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- No other Choice [Blu-ray] bei Amazon.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.