News
William Friedkins "Cruising" mit Al Pacino erscheint auf Blu-ray Disc
04.03.2026 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Cruising" auf Blu-ray Disc. Der Thriller von William Friedkin aus dem Jahr 1980 mit Al Pacino erscheint am 28.05.2026 als Blu-ray Disc-Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray wird mit DTS-HD Master Audio 5.1-Ton in Deutsch und Englisch ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind Audiokommentare von Regisseur William Friedkin, 2 Featurettes, Trailer, eine Bildergalerie und ein Booklet von Marcus Stiglegger dabei.
