Amazon Audible-Hörbücher jetzt auch im günstigeren Standard-Abo

Amazon bietet sein Audible Hörbuch-Abo jetzt auch in einem günstigeren Standard-Tarif an. Dieser bietet für 6,99 EUR jeden Monat den Zugriff auf ein Hörbuch aus dem gesamten Angebot von 900.000 Titeln sowie unbegrenzten Zugriff auf ausgewählte Podcasts.

Im Vergleich dazu bietet das Premium-Abo für 9,95 EUR im Monat neben unbegrenztem Zugriff auch die Möglichkeit, jeden Monat ein Hörbuch herunterzuladen, welches auch nach dem Ende des Abos verfügbar bleibt.

Das Amazon Audible Standard-Abo lässt sich ebenso wie das Premium-Abo zunächst für 30 Tage kostenlos testen und kann monatlich gekündigt werden.

