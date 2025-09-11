"Jimi Hendrix: Bold As Love" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc + CD & Vinyl LP
Sony Music veröffentlicht im November "Jimi Hendrix: Bold As Love" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das zweite Album der Jimi Hendrix Experience aus dem Jahr 1967 wird als erweitertes 4 CD/Blu-ray Disc-Set oder alternativ als 5 LP/Blu-ray Disc-Set angeboten.
Das Deluxe-Box-Set enthält die remasterten ursprünglichen Stereo- und Mono-Mixe von "Axis: Bold As Love" sowie auf Bli-ray Disc einen neuen Dolby Atmos-Mix. Beide Sets enthalten weitere 40 alternative Versionen, unveröffentlichte Studioaufnahmen, Demos, Live-Tracks und Fernsehauftritte aus der Entstehungs- und Aufnahmezeit des Albums, darunter 28 bislang unveröffentlichte Titel.
Der Verkaufsstart ist für den 07.11.2025 geplant. Bereits am 17.10.2025 erscheint "Axis: Bold as Love" einzeln als "Colored Vinyl"-Edition.
Tracklist Blu-ray/CD
BLU-RAY DISC
2025 Dolby ATMOS Mix: Axis: Bold As Love album
1967 Original Stereo Mix: Axis: Bold As Love album [24bit/96KHz Uncompressed Audio]
1967 Original Monaural Mix: Axis: Bold As Love album [24bit/96KHz Uncompressed Audio]
CD 1 (AXIS: BOLD AS LOVE ORIGINAL STEREO MIX)
Up From The Skies
Spanish Castle Magic
Wait Until Tomorrow
Ain’t No Telling
Little Wing
If 6 Was 9
You Got Me Floatin’
Castles Made Of Sand
She’s So Fine
One Rainy Wish
Little Miss Lover
Bold As Love
CD 2 (AXIS: BOLD AS LOVE ORIGINAL MONO MIX)
Up From The Skies
Spanish Castle Magic
Wait Until Tomorrow
Ain’t No Telling
Little Wing
If 6 Was 9
You Got Me Floatin’
Castles Made Of Sand
She’s So Fine
One Rainy Wish
Little Miss Lover
Bold As Love
CD 3
Mr. Bad Luck [Take 6]*
She’s So Fine [Take 4]*
Burning Of The Midnight Lamp [Take 30]*
The Stars That Play With Laughing Sam’s Dice [Paramount Studios]*
Burning Of The Midnight Lamp [Instrumental]*
The Stars That Play With Laughing Sam’s Dice [Instrumental]*
Stone Free/Up From The Skies [Demo]*
Up From The Skies [Take 2]*
Ain’t No Telling [Demo]*
Ain’t No Telling [Take 12]*
Little Miss Lover [Demo]*
One Rainy Wish [Take 1]*
You Got Me Floatin’ [Take 1]*
Untitled Guitar Experiment*
Bold As Love [Take 19]*
Castles Made Of Sand [Take 16]*
Wait Until Tomorrow [Take 2]*
Spanish Castle Magic [Take 2]*
Little Wing [Take 2]*
Untitled Instrumental #1 [Take 3]*
Burning Of The Midnight Lamp [Original Mono Mix]
The Stars That Play With Laughing Sam’s Dice [Original Mono Mix]
CD 4
Little Miss Lover [Alternate Version]*
Spanish Castle Magic [Take 4]*
Wait Until Tomorrow [Take 14]*
Castles Made Of Sand [Backwards Guitar]*
One Rainy Wish [Alternate Version]*
Untitled Instrumental #2 [Take 1]*
Burning Of The Midnight Lamp [Dee Time]
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band [Sweden]
Fire [Sweden]
The Wind Cries Mary [Sweden]
Foxey Lady [Sweden]
Hey Joe [Sweden]
I Don’t Live Today [Sweden]
Burning Of The Midnight Lamp [Sweden]
Purple Haze [Sweden]
Burning Of The Midnight Lamp [Top Of The Pops]
Purple Haze [Hoepla]*
Foxey Lady [Hoepla]*
*Bislang unveröffentlichte Aufnahme
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.