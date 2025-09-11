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Apple AirPods Pro 3 jetzt vorbestellbar (Update)

Apple hat die AirPods Pro der 3. Generation vorgestellt. Die ANC soll nun bis zu doppelt so viele Geräusche im Vergleich zur Vorgängergeneration entfernen und die neue „akustische Multiport Architektur“ mit adaptivem EQ die Basswiedergabe und das Klangbild verbessern. Mit aktiver Geräuschunterdrückung sind laut Apple bis zu acht Stunden Akkulaufzeit möglich.

Außerdem gibt es einige neue Funktionen: Ein eingebauter Photoplethysmographie-Sensor (PPG) kann die Herzfrequenz direkt am Ohr messen. Außerdem sind Live-Übersetzungen von Fremdsprachen möglich - wenn auch vorerst nicht in der EU. Dieses Feature ist nach einem Firmware-Update auch für AirPods Pro 2 und AirPods 4 mit Geräuschunterdrückung geplant.

Update: Die Apple AirPods Pro 3 werden ab dem 19.09.2025 für 249 EUR im Handel erhältlich sein und sind jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:

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