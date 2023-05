News

Jackie Chans "Drunken Master 2" erstmals uncut auf Blu-ray Disc & DVD

Plaion Pictures veröffentlicht "Drunken Master 2" (Jui Kuen II) erstmals in Deutschland auf Blu-ray Disc. Der zweite Teil von Jackie Chans "Knochenbrecher" Hong Kong Action-Reihe aus dem Jahr 1994 erscheint am 24.08.2023 erstmals in der Uncut-Fassung mit deutscher Sprache als Blu-ray Disc-Mediabook inklusive DVD. Die Blu-ray Disc wird mit DTS HD MA 5.1-Ton in Deutsch, Mandarin und Kantonesisch ausgestattet sein.

