News

Disney entfernt viele Serien von Disney+

Disney streicht das Angebot von Disney+ zusammen. Laut Informationen von "Deadline" sollen in den USA zahlreiche Serien wie "Willow" und direkt für den Streaming-Dienst produzierte Filme aus dem Angebot von Disney+ bzw. Hulu bis zum 26. Mai verschwinden. Dabei handelt es sich in erster Linie um Produktionen, die von Disney nicht fortgeführt werden und jetzt für zusätzliche Einnahmen durch die Lizenzierung an andere Anbieter sorgen sollen.

Bislang handelt es sich dabei noch um keine der wirklich großen "Star Wars" und "Marvel"-Serien-Produktionen. Doch Disney sendet mit dieser Maßnahme zumindest das Signal, dass Abonnenten sich überhaupt nicht sicher sein können, wie lange überhaupt Streaming-Produktionen online verfügbar bleiben.

Disney hat bereits in der Vergangenheit seine Zeichentrick-Klassiker immer wieder in ein "Moratorium" gebracht und die Filme komplett aus dem Handel genommen um diese dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder neu zu veröffentlichen. Im Unterschied zu damals gibt es aber von den neuen Streaming-Produktionen, die exklusiv bei Disney+ veröffentlicht wurden, keine alternativen Blu-ray Discs oder DVDs, die zumindest gebraucht erworben werden können.

www.disneyplus.com

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.