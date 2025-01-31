News

"Jack Clementi Gesamtedition" erscheint auf Blu-ray Disc

01.02.2025 (Karsten Serck)

Fernsehjuwelen veröffentlicht die "Jack Clementi" - Anruf genügt"-Gesamtedition auf Blu-ray Disc. Das Set enthält alle 12 Episoden der Serie mit Bud Spencer und erscheint am 20.03.2025 mit deutschem und italienischem Dolby Digital 2.0-Ton als "SD on Blu-ray"-Edition. Als Bonus-Material sind u.a. zwei Interviews mit Bud Spencer geplant.

