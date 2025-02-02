"Roger Waters: The Dark Side Of The Moon Redux" erscheint als "Super Deluxe" Blu-ray Disc, CD & Vinyl LP-Boxset
Roger Waters veröffentlicht sein 2023er Album "The Dark Side Of The Moon Redux" am 14. März 2025 als "Super Deluxe"-Boxset mit Blu-ray Disc, zwei CDs, drei LPs, vier Singles sowie einem Begleitbuch. Das auf 3000 Exemplare limitierte Set enthält neben einem Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc zusätzliche Live-Versionen der Songs, die im Oktober 2023 aufgenommen wurden:
• "The Dark Side Of The Moon Redux" auf Gold Vinyl (2LP), CD, Blu-ray: Dolby Atmos Mix, 96/24 Audio.
• "The Dark Side Of The Moon Redux Live" auf Gold Vinyl, CD, Blu-ray: 96/24 Audio.
• Roger Waters Track by Track Videointerview.
• Ein 4 x 10-Zoll 45 RPM-Vinyl aus dem ursprünglichen Redux-Album für: Money, Time, Speak To Me/Breathe und Us & Them, jeweils mit einer geätzten B-Seite.
• Ein 40-seitiges Gedenkbuch mit Fotografien von The Making of the Album, Rehearsals und Roger Waters Redux Live on Gold Vinyl.
