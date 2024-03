News

"Road House" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Capelight veröffentlicht "Road House" im August auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Dabei handelt es sich um das Original mit Patricky Swayze aus dem Jahr 1989 welches gerade als Remake mit Jake Gyllenhaal bei Amazon Prime Video veröffentlicht wurde. Die Ultra HD Blu-ray soll am 01.08.2024 als Mediabook mit Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc in den Handel kommen.

Beide Blu-ray-Varianten werden mit englischem und deutschem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material gibt es u.a. mehrere Audio-Kommentare sowie eine zusätzliche Bonus-Disc mit mehreren Making of-Featurettes.

Road House (Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 2,35:1

Sprache / Ton: Deutsch DTS-HD MA 5.1, Englisch DTS-HD MA 5.1, Deutsch PCM 2.0, Englisch PCM 2.0

Untertitel: Deutsch, Englisch

Anzeige

Bonusmaterial:

Bonus: Audiokommentar von Regisseur Rowdy Herrington, Audiokommentar von den Road House-Fans Kevin Smith und Scott Mosier, On the Road House, What Would Dalton Do?, Originalkinotrailer

Bonus-Disc: I Thought Youd be Bigger: The Making of Road House, Eine Unterhaltung mit Regisseur Rowdy Herrington, Pain Dont Hurt: Die Stunts in Road House, Pretty Good for a Blind White Boy: Die Musik in Road House, In Erinnerung an Patrick Swayze

24-seitiges Booklet mit einem Text von Wieland Schwanebeck

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.