"Rust - Legende des Westens" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht "Rust - Legende des Westens" auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Western mit Alec Baldwin sorgte aufgrund des tragischen Todesfalls der Kamerafrau Halyna Hutchins während der Dreharbeiten für Schlagzeilen und läuft seit dem 01.05.2025 in den deutschen Kinos. "Rust" erscheint am 29.08.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

