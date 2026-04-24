"In der Gewalt der Riesenameisen" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
24.04.2026 (Karsten Serck)
HanseSound veröffentlicht "In der Gewalt der Riesenameisen" (Empire of the Ants) auf Ultra HD Blu-ray. Der Science Fiction Horror-Klassiker von Bert I. Gordon aus dem Jahr 1977 erscheint am 24.07.2026 mit deutschem und englischem DTS HD 2.0-Ton auf Ultra HD Blu-ray. Bonus-Material wurde nicht angekündigt.
