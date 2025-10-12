News
"Freaked" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
13.10.2025 (Karsten Serck)
HanseSound veröffentlicht "Freaked" auf Ultra HD Blu-ray. Die Komödie aus dem Jahr 1993 mit William Sadler, Keanu Reeves und Brooke Shields erscheint am 23.01.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook.
Die Ultra HD Blu-ray wird mit deutschem und englischem DTS HD 2.0-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. ein "Hinter den Kulissen"-Featurette, ein "E Entertainment Special", Interviews und geschnittene Szenen geplant.
