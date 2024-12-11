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Immersive Feiertage mit der Dolby Atmos Weihnachtsplaylist

Wer hätte es gedacht? Die beliebtesten Weihnachtslieder und viele klassische und aktuelle Weihnachtsalben bekannter Künstler liegen inzwischen auch in Dolby Atmos vor und sind auf Streamingdiensten wie Apple Music, Amazon Music und Tidal verfügbar. Darunter z.B. folgende Titel:

Stille Nacht, interpretiert von Helene Fischer

Let it Snow in den Versionen von Michael Bublé oder Dean Martin

All I Want for Christmas von Mariah Carey

Driving Home for Christmas von Chris Rea

Last Christmas von Wham!

Für alle, die davon gar nicht genug bekommen, hat Dolby eigens eine kuratierte Dolby Atmos Weihnachtsplaylist bei Apple Music erstellt:

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