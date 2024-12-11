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Games mit Magic Remote-Steuerung auf LG-Fernsehern

Bildquelle: LG

LG arbeitet ab sofort mit dem deutschen Entwicklerstudio für HMTL-Games Famobi zusammen. Ziel der Partnerschaft ist es, auf Smart-TVs von LG Spiele anzubieten, die ohne zusätzlichen Controller allein mit der Magic Remote Fernbedienung gesteuert werden können. Bereits jetzt können Nutzer von LG Smart-TVs das Puzzle "Cut the Rope" lösen (verfügbar auf LG Smart-TVs mit webOS 22 und höher). Außerdem hat LG das Spiel "Thief Puzzle" vom Smartphone auf die Smart-TVs portiert.

Die Spielesammlung auf LG Smart-Fernsehern umfasst mittlerweile über 600 Gelegenheitsspiele. Zusammen mit Famobi und weiteren Partnern will LG kontinuierlich neue Gaming-Titel auf der webOS-Plattform bereitstellen. Mit Spielen von Play.Works, dem weltweit größten Anbieter von Connected-TV-Games, darunter "Wheel of Fortune", "Tetris", "Pac-Man" oder das neu eingeführte "SpongeBob Square Pants Bounce" erweitern das Angebot.

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