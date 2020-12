News

"Im Rausch der Tiefe - Le Grand Bleu" als "Special Edition" mit "Director's Cut" auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht im Februar Luc Bessons "Im Rausch der Tiefe" (Le Grand Bleu) auf Blu-ray Disc. Die Neuauflage präsentiert den Luc Besson-Film mit Jean Reno aus dem Jahr 1988 sowohl in der Kinofassung als auch als "Director's Cut". Die Blu-ray Disc kommt voraussichtlich am 18.02.2021 in den Handel. Details zur Ausstattung wurden noch nicht bekannt gegeben.

