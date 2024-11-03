News

Star Wars: Neuer "Skeleton Crew"-Trailer online

Disney+ hat einen neuen Trailer für "Star Wars: Skeleton Crew" veröffentlicht:

Die Star Wars-Serie mit Jude Law startet am 04.12.2024 mit den ersten beiden Folgen bei Disney+. "Star Wars: Skeleton Crew" soll im Zeitrahmen des "Mandalorian" spielen und handelt von einer Gruppe von Kindern, die im All gestrandet sind und versuchen, einen Weg zurück in ihre Heimat zu finden. Die Serie wurde von "Spider-Man: No Way Home"-Regisseur Jon Watts und dem Drehbuchautor Christopher Ford entwickelt, die bereits bei "Spider-Man: Homecoming" zusammengearbeitet haben.

www.disneyplus.com

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.