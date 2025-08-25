Immersive Klangerlebnisse und High-End-Projektion im Oktober im HiFi Forum Baiersdorf
3D-Audio-Setup mit Tageslichtprojektion im HIFI FORUM Musterhaus SMART HOME; Bildquelle: HiFi Forum Baiersdorf
Das HiFi Forum Baiersdorf lädt am 10. und 11. Oktober 2025 zu einem einmaligen Event ein. Im Rahmen von VISIONS OF SOUND erlebt man in den fünf Showrooms des HIFI FORUM in Baiersdorf bei Nürnberg fünf immersive 3D-Audiosysteme in Perfektion. Darüber hinaus gibt es, inklusive kostenlosem Transfer, im HIFI FORUM Musterhaus "SMART HOME" zwei weitere Referenz-3D-Setups mit Elektronik von Lyngdorf und Trinnov.
Screen Professional ist ebenfalls mit von der Partie und präsentiert eine "DayLightProjection". Mit einem SIM2 Projektor und einer STEWART-Hochkontrast-Leinwand zeigt Ralf Lulay, was bei der Tageslichtprojektion heutzutage möglich ist.
Fakten in der Übersicht:
- Vorführung „Visions of Sound“ – Eine musikalische 3D-Klangreise mit Christoph Diekmann
- Vortrag & Demo „Daylight Projection“ – Tageslichtprojektion Zuhause, Ralf Lulay (Samstag 11.00 & 14.00 Uhr)
- Transfer „Wohn(t)raumkinos“ – HiFi Forum SMART HOME Musterhaus, Heiko Neundörfer (Samstag 12.00 & 15.00 Uhr)
Highlight 1 - VISIONS OF SOUND
Firmenchef Christoph Diekmann präsentiert hier persönlich das immersive VISIONS OF SOUND-Erlebnis und bringt Hörerlebnisse aller Genres ins heimische Wohnzimmer. Die Präsentation dauert rund 45 Minuten. Dabei sind Künstler wie Mumford & Sons, Herbert Grönemeyer, Die Fantastischen Vier, Hans Zimmer, Die Berliner Philharmoniker und weitere - alle in Dolby Atmos oder Auro3D.
Termine:
- Freitag um 15:00, 17:00, 19:00 Uhr
- Samstag um 11:00, 13:00, 15:00 Uhr
Insgesamt können jeweils sechs Personen teilnehmen, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.
Highlight 2 - Projektor Upgrade & Dayilight Projection
Ralf Lulay stellt alle Vorteile des Lumagen Radiance Pro Videoprozessors vor und bringt neue Seherlebnisse für Bildliebhaber ins Heimkino. Dabei geht er natürlich auch besonders auf die Wichtigkeit der Leinwand, vor allem bei der Tageslichtprojektion, ein und zeigt Muster von verschiedenen Stewart Filmscreen Leinwänden im direkten Vergleich.
Termine:
- Samstag 11:00 und 14:00 Uhr
Auch hier können jeweils maximal sechs Personen teilnehmen und eine Anmeldung ist empfohlen. Am einfachsten gelingt das über das Kontaktformular hier (HiFi Forum Baiersdorf) oder unter der folgenden Telefonnummer: 09133 / 60629-0
Highlight 3 - Tageslichtprojektion im HIFI FORUM SMART HOME
HIFI FORUM Chef Heiko Neundörfer präsentiert persönlich das Musterhaus SMART HOME. Hier stecken zahlreiche innovative und faszinierende Technologien und clevere Konzepte zur nahtlosen Integration technischer Elemente in den Wohnraum drin, unter anderem:
- PIEGA & LYNGDORF — Auro 3D HighEnd Wohnraumkino
- SIM2 NERO / STEWART PHANTOM — Tageslichtprojektion
- CONTROL 4 — Medien- und Haussteuerung
- TRINNOV & B&W — Dedicated HomeCinema
Termine:
- Samstag 12:00 und 15:00 Uhr
Die Teilnehmeranzahl ist auch hier auf jeweils maximal sechs Personen begrenzt und eine Anmeldung, auch aufgrund des kostenlosen Transfers zum SMART HOME, notwendig.
Bitte kurz per Mail oder telefonisch unter 09133 / 60629-0 anmelden.
Anlagen-Setups in der Übersicht
Studio 1:
- B&W 800 Diamond Kino
- 802 D4 Front / HTM 82 D4 Center / 8.5 D mit B&W DB2 (Paar) Subwoofer an Trinnov Altitude 32 Prozessor / Amplitude 8
Studio 2:
- Piega Coax 811 / Coax 211 Center / 611 Ltd Rear mit Piega 101 Subwoofer an Lyngdorf MP40 / MXA-8400
Studio 3:
- AudioPhysic Avanti Front / HHC III Center / Spark Rear mit Subwoofer REL T9X an Marantz Cinema 40
Special: Wireless Surround System
- Surround Hub X mit Piega ACE 50 Wireless Front /ACE Center Wireless / Platin Wireless Rear mit Subwoofer Piega Sub Medium Wireless
Das HiFi Forum Baiersdorf findet man hier:
- HiFi Forum GmbH
- Breslauer Str. 29
- 91083 Baiersdorf bei Nürnberg
- Telefon: +49 9133 60629-0
- https://www.hififorum.de/
