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HZ Electronics übernimmt Österreich-Vertretung für Audio Reference

Bildquelle: Audio Reference

Audio Reference stärkt die Präsenz in Österreich und gibt die Zusammenarbeit mit HZ Electronics bekannt. Unter der Leitung von Ing. Klaus Szapacs ist das Unternehmen ab sofort als Handelsvertreter für den österreichischen Markt tätig und übernimmt die Betreuung und Repräsentation folgender Marken in Österreich:

Dan D’Agostino Master Audio Systems

Magnetar

Nordost

Velodyne Acoustics

Wilson Audio

HZ Electronics zählt bereits seit vielen Jahren zu den etablierten Adressen im österreichischen High-End-Audio-Segment und ist für fundierte technische Kompetenz, tiefgehende Marktkenntnis und eine enge vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Fachhandel bekannt.

„Wir freuen uns sehr, mit Ing. Klaus Szapacs einen ausgewiesenen Experten und verlässlichen Partner für Österreich gewonnen zu haben. Gemeinsam werden wir unsere Markenpräsenz weiter stärken und den österreichischen Markt noch intensiver und nachhaltiger betreuen“, so die Audio Reference GmbH.

Kontakt Österreich:

HZ Electronics

Ing. Klaus Szapacs

Wappenweg 16

A-8410 Wildon

Österreich

Telefon: +43 (0)3182 3501-0

Mobil: +43 (0)664 182 64 76

E-Mail: klaus.szapacs@hz-electronics.at

Website: www.audio-vertrieb.at

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