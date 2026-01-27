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"Worldbreaker" mit Milla Jovovich erscheint auf Blu-ray Disc

Vuelta Entertainment veröffentlicht "Worldbreaker" auf Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Thriller von Brad Anderson (Stonehearst Asylum) mit Luke Evans und Milla Jovovich erscheint am 19.03.2026 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton fürs Heimkino. Als Bonus-Material ist ein Making of geplant.

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