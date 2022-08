News

Vodafone: Kabelnetz-Umstellung auf bundesweit einheitliche TV-Frequenzen jetzt in zahlreichen Regionen

Vodafone startet die bundesweite Vereinheitlichung der TV-Frequenzen im Kabelnetz.

Los geht es in der Nacht vom 29.8. auf den 30.8. in Nürnberg. Bis zu 350 TV-Sender und Hörfunk-Programme bekommen eine andere Frequenz. Nach der Umstellung in Nürnberg erfolgt die Frequenz-Umstellung dann schrittweise in den regionalen TV-Technikstandorten über einen Zeitraum von mehreren Monaten und wird voraussichtlich Mitte 2023 abgeschlossen sein:

Berlin (ab 22.09.2022)

Bremen (07.09.2022)

Dresden (26.10.2022)

Düsseldorf (20.10.2022)

Essen (19.10.2022)

Hamburg (ab 25.10.2022)

Hannover (ab 09.11.2022)

Leipzig (ab 20.9.2022)

Mainz (13.10.)

München (ab 6.9.2022)

Saarbrücken (ab 9.11.2022)

Stuttgart (09.11.2022)

Über die Service-Seite www.vodafone.de/frequenzumbelegung wird über eine Adress-Suche der Umstellungszeitpunkt für den eigenen Wohnort angezeigt.

Die Umstellungen sollen jeweils in der Nacht erfolgen. Empfangsgeräte von Vodafone, Unitymedia oder Sky sowie einzelne Fernsehgeräte sollen die Sender nach der Umstellung automatisch finden. Ansonsten ist ein Sendersuchlauf erforderlich.

Vodafone hatte bereits 2021 damit begonnen, das Netz für die nun folgende Frequenz-Umbelegung vorzubereiten. Dazu gehörte die Einführung eines bundesweit einheitlichen Programm-Angebotes und eine größere Senderumstellung in den Kabel-Netzen von Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg.

Die abschließende Volldigitalisierung des Radioangebotes im Kabel-Netz in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg plant Vodafone im Frühjahr 2023. Dann werden die analogen Radiosender abgeschaltet. Die vorherige digitale Aufschaltung der Radiosender beginnt bereits im August 2022.

In den übrigen 13 Bundesländern wird das Radio-Angebot bereits seit 2018 digital übertragen und ist über UKW nicht mehr zu empfangen.

