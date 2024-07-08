News

Hollywood-Studio Paramount wird von Skydance übernommen

Skydance Media übernimmt für rund 8 Milliarden US-Dollar das Hollywood-Studio-Paramount. Die Produktionsfirma von David Ellison ist bereits seit Jahren mit Paramount verbunden und unter vor allem durch große Blockbuster wie "Top Gun: Maverick" und "Mission: Impossible - Dead Reckoning" bekannt.

Welche Veränderungen es bei der “New Paramount” durch die Übernahme von "Paramount Global" geben wird, ist noch offen. Laut ersten Statements von Skydance sieht es vorerst so aus, als ob neben dem Hollywood-Studio zur Film & Serienproduktion auch die Streaming-Plattformen Paramount+ und Pluto sowie die TV-Sender von CBS erhalten bleiben sollen.

In den letzten Monaten hatte es bereits verschiedene Angebote zur Übernahme von Paramount gegeben, die bei einem Kauf durch Finanzinvestoren auch eine Zerschlagung sehr wahrscheinlich gemacht hätten. Vor allem der Streaming-Dienst Paramount+ und die TV-Sender gelten als defizitär.

www.paramountplus.com

