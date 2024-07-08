News

beyerdynamic stellt mit dem MMX 300 PRO das neue Gaming-Headset-Flaggschiff vor

Bildquelle: beyerdynamic

Mit einer einzigartigen Kombination aus hohem Tragekomfort, exzellenten Gaming-Eigenschaften und audiophiler Klangperformance soll das neue Topmodell im Bereich der Gaming-Headsets all diejenigen überzeugen, die nicht nur auf einen kompetitiven Vorteil und exzellente Sprachqualität während des Zockens, sondern auch auf eine audiophile HiFi-Klangqualität bei der Musikwiedergabe Wert legen. Schon das Vorgängermodell zählte zweifellos zu den besten Komponenten seiner Klasse. Beim MMX 300 PRO legt beyerdynamic in allen relevanten Punkten nochmals nach.

Für die hohe akustische Leistungsfähig ist allem voran der STELLAR.45-Treiber verantwortlich, der auch in den exklusiven Studio-Kopfhörern von beyerdynamic zum Einsatz kommt und für maximale Transparenz, enorme Präzision und außerordentlich hohe Klarheit verantwortlich ist. Alles Eigenschaften, die sowohl beim Gaming als auch beim Musikgenuss von Vorteil sind und für die der bewährte Treiber speziell für das Gaming-Headset nochmals optimiert wurde. Natürlich setzt man beim MMX 300 PRO auch auf ein hochwertiges, verbessertes Kondensatormikrofon für beste Sprachverständlichkeit. Das Headset kann an einen PC oder Mac angeschlossen werden, aber auch die Kombination mit aktuellen Spielekonsolen (Playstation, Xbox, Nintendo Switch) ist problemlos möglich.



Der beyerdynamic MMX 300 PRO Gaming-Kopfhörer wird in Deutschland von Hand gefertigt. Dank der beyerdynamic MANUFAKTUR kann man das Headset zusätzlich personalisieren. Neben einer individuellen Auswahl bei Ohrpolstern und Zierringen kann man auch ein eigenes Bild auf den Hörerschalen platzieren oder eine personalisierte Gravur auf den Gabeln veranlassen.

In Kürze werden wir ein ausführlicheres Special mit allen Informationen sowie im Anschluss einen Testbericht zum Neuzugang im beyerdynamic-Portfolio veröffentlichen.

