"Homo Faber" erscheint mit 4K-Remaster auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "Homo Faber" (Knox Goes Away) im Juli auf Blu-ray Disc. Volker Schlöndorffs Verfilmung des Max Frisch-Romans mit Sam Shepard, Julie Delpy, Barbara Sukowa und Thomas Heinze aus dem Jahr 1990 erscheint am 11.07.2024 mit 4K-Remaster sowie deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Als Bonus-Material sind u.a. Interviews und Trailer geplant. Eine Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung wurde nicht angekündigt.

