Hitchcock-Klassiker "Über den Dächern von Nizza" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

09.05.2025 (Karsten Serck)

Paramount veröffentlicht "Über den Dächern von Nizza" (To Catch a Thief) auf Ultra HD Blu-ray. Der Alfred Hitchcock-Klassiker mit Cary Grant und Grace Kelly aus dem Jahr 1955 erscheint am 17.10.2024 als "Limited Collector's Edition" mit Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc sovie verschiedenen Fan-Beigaben.

Update: "Über den Dächern von Nizza" erscheint am 14.08.2025 noch einmal als Neuauflage im Ultra HD Blu-ray-Steelbook:

