"Boulevard der Dämmerung - Sunset Boulevard" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

09.05.2025 (Karsten Serck)

Paramount veröffentlicht "Boulevard der Dämmerung" (Sunset Boulevard) auf Ultra HD Blu-ray. Der Billy Wilder-Klassiker aus dem Jahr 1950 erscheint am 07.08.2025 als "Collector's Edition" mit Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

