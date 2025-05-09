News

Harman übernimmt Masimo Audio-Sparte mit Denon & Marantz

Harman International übernimmt die Consumer Audio-Sparte von Masimo. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am 06.05.2025 verkündet. Harman International, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung, will für den Kauf der Audio-Marken wie Denon und Marantz 350 Millionen USD zahlen. Die beteiligten Unternehmen erwarten einen Abschluss der Übernahme zum Jahresende 2025.

Gerüchte über einen Ausstieg von Masimo aus dem Audio-Geschäft gab es bereits seit längerer Zeit. Masimo ist im wesentlichen ein Medizintechnik-Unternehmen und hatte die Audio-Marken von Sound United 2022 übernommen. Die erhofften Synergie-Effekte blieben allerdings aus und durch den Verkauf will sich Masimo jetzt wieder auf sein Kerngeschäft konzentrieren.

Dave Rogers, Präsident von Harman Lifestyle, erklärt seine Pläne für die Zukunft der Audio-Marken folgendermaßen: "Diese Übernahme stellt einen strategischen Schritt nach vorne bei der Erweiterung des Kerngeschäfts von HARMAN und der Präsenz von HARMAN in wichtigen Produktkategorien wie Home Audio, Kopfhörer, Hi-Fi-Komponenten und Auto Audio dar. Es ergänzt unsere bestehenden Stärken und eröffnet neue Wege für Wachstum. Das Portfolio von Sound United mit erstklassigen Audiomarken, darunter Bowers & Wilkins, Denon und Marantz, wird sich der legendären Markenfamilie von HARMAN anschließen, darunter JBL, Harman Kardon, AKG, Mark Levinson, Arcam und Revel. Aufgebaut auf einem gemeinsamen Erbe von Innovation und Exzellenz in der Audiotechnologie wird diese kombinierte Markenfamilie zusammen mit den talentierten Mitarbeitern beider Unternehmen komplementäre Audioprodukte liefern, unser Wertversprechen stärken und den Verbrauchern mehr Auswahlmöglichkeiten bieten."

