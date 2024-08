News

Hisense präsentiert PX3 Laser Cinema Ultrakurzdistanzprojektor für Diagonalen bis 150 Zoll

Bildquelle: Hisense

Hisense präsentiert mit dem PX3 Laser Cinema einen neuen Ultrakurzdistanzprojektor mit bis zu 2.800 Lumen Helligkeit, der mit enormer Flexibilität und hoher Performance überzeugen soll. Erstmals werden hier Bilddiagonalen zwischen 80 und 150 Zoll möglich. Der Nachfolger des PX2-Pro bietet damit noch mehr Spielraum und kann in einem Abstand von 11,9 und 46 Zentimetern zur Leinwand platziert werden. Ist die richtige Distanz gefunden, kann man das Geräte je nach Zollgröße manuell oder automatisch über das Menü kalibrieren. Natürlich hat der neue PX3 Laser Cinema die Hisense Trichroma Technologie mit separaten RGB Laserlichtquellen in Rot, Grün und Blau an Bord. Damit werden 110% des BT.2020 Farbraums realisiert. An Auflösung bietet der Ultrakurzdistanzprojektor 4K UltraHD und unterstützt sowohl Dolby Vision als auch HDR10+. In Kürze gibt es ein ausführlicheres Special dazu.

Der Hisense PX3 Laser Cinema ist ab Mai 2024 zur UVP von 2.999 Euro erhältlich.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.