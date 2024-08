News

"David Bowie: The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars" erscheint mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc

Parlophone veröffentlicht "David Bowie: The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars" im September als Blu-ray Audio mit Dolby Atmos-Mix. Dabei handelt es sich um die erste Blu-ray-Veröffentlichung eines David Bowie-Albums mit Dolby Atmos-Abmischung. Die Dolby Atmos-Version wurde von Emre Ramazanoglu und Ken Scott in den RAK Studios in London abgemischt. Die Blu-ray Audio verfügt über folgende Tonspuren:

2024 Dolby Atmos Mix

2024 Stereo Mix (96 kHz / 24-bit PCM)

Original 1972 Stereo Mix – 2012 Remaster (192 kHz / 24-bit PCM)

Original 1972 Stereo Mix – 2012 Remaster (48 kHz / 24-bit PCM)

Der Verkaufsstart ist für den 06.09.2024 geplant. Bereits im Juni erscheint ein "Rock 'N' Roll Star!" Blu-ray Disc/CD-Set, bei dem ebenfalls das "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars"-Album dabei ist. Allerdings wurde für dieses Set kein Dolby Atmos-Mix angekündigt.

Tracklisting David Bowie: The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars

Five Years – 4:42 Soul Love – 3:34 Moonage Daydream – 4:40 Starman – 4:10 It Ain’t Easy – 2:58 Lady Stardust – 3:22 Star – 2:47 Hang On To Yourself – 2:40 Ziggy Stardust – 3:13 Suffragette City – 3:25 Rock ’n’ Roll Suicide - 2.58

