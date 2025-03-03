News

HIGH END 2025-Ticket-Vorverkauf gestartet

Die HIGH END 2025 findet vom 15. bis 18. Mai auf dem Messegelände des MOC Event Center in München statt. Tickets für die HIGH END 2025 werden wieder ausschließlich online angeboten über den offiziellen Ticketshop verkauft. Von vier Messetagen sind die ersten beiden wieder Fachbesuchern vorbehalten. Am Wochenende öffnen sich die Türen auch für das Endverbraucher-Publikum.

Die Tagestickets für Endverbraucher kosten für Samstag und Sonntag auch in 2025 wieder jeweils 10 EUR. Alle Besuchertickets enthalten ein kostenloses MVV-Ticket für die Anreise mit Bus oder Bahn zum MOC-Messegelände.

Das HIGH END 2025 Ticket ermöglicht zudem ohne zusätzliche Kosten den Besuch der Veranstaltungen IPS und WORLD OF HEADPHONES.

Weitere Informationen zu den Messen hier:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.