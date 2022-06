News

Heute in n-tv: "Großes Kino - Hollywood für Zuhause" - Dokumentation begleitet den Bau von Heimkinos

Heute Abend von 19:10 bis 19:55 kommt etwas äußerst Interessantes für echte Heimkino- und Mehrkanal-Fans: Zu diesem Zeitpunkt läuft auf n-tv eine Doku über über den Bau von Heimkinos - und zwar "bauen lassen und selber bauen".

Das eigene Kino im Haus ist ein Traum vieler - man kann Filme auf der großen Leinwand genießen, wann immer man will - und bekommt auch noch die passende Akustik dazu. Klingt zunächst aufwändig, ist aber ein Traum, der durchaus in Erfüllung gehen kann. In der Dokumentation wird auf wichtige Fragen zum Thema eingegangen, und man bekommt passende Antworten.

Welche Leinwand benötigt man? Welche Soundanlage ist die richtige Lösung für den jeweiligen Anspruch? Und wie teuer wird das Ganze überhaupt? Der Bericht begleitet professionelle Heimkino-Bauer und Do-it-yourself-Heimwerker bei der Umsetzung ihrer Vision vom großen Kino-Erlebnis für Zuhause. Unter anderem wurden dem Teams von GROBI.TV und Heimkinobau.de über die Schultern geschaut. Hier ist der Link zum Livestream.

