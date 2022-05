News

"Chungking Express" & "Fallen Angels" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray

Koch Films veröffentlicht im Herbst nach "Happy Together", "In The Mood For Love", "Days of Being Wild" und "As Tears go by" zwei weitere Filme von Wong Kar-Wai auf Ultra HD Blu-ray.

"Chungking Express" & "Fallen Angels" aus den Jahren 1994 und 1995 kommen am 15.09.2022 als Ultra HD Blu-ray inklusive HDR in den Handel.

Die 4K-Premiere beider Filme erfolgt als "Special Edition" mit Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und DVD. Beide Filme erscheinen mit deutschem und chinesischem Ton auf Ultra HD Blu-ray.

bereits erhältlich:

