"Herbert Grönemeyer: Bochum 40 Jahre Edition" mit Dolby Atmos auf Blu-ray Disc, CD & LP

Das Herbert Grönemeyer-Album "Bochum" aus dem Jahr 1984 erscheint als neue "40 Jahre Jubiläums-Edition". Für die CD und LP wurde das Album in Stereo neu abgemischt und darüber hinaus erscheint eine Blu-ray Audio mit Dolby Atmos-Mix, die auch in der "Fanbox" mit Doppel-CD, LP und einem Begleit-Buch enthalten ist. Die zusätzliche "Tribute CD" enthält verschiedene Neu-Interpretationen der Songs von Herbert Grönemeyer, die in Zusammenarbeit mit jüngeren Musikern entstanden sind.

Der Verkaufsstart ist für den 07.06.2024 geplant.

Die limitierte und nummerierte Jubiläums-Edition-Fanbox enthält im Detail:

1. Die limitierte Vinyl Neuauflage von „Bochum“ von den originalen Analog-Bändern von 1984 überspielt. Die Schallplatte enthält die Gravur "1469051 AA 40-Jahre-Edition 2024"

2. „Bochum“ mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray-Audio.

3. Bochum 2024 (CD-Neumischung): Das Originalmaterial der digitalisierten Analogbänder wurde von fünf deutschen Toningenieuren neu abgemischt.

4. #40 Bochum Tribute CD mit fünf Neuinterpretation von deutschen Künstlern wie z.B. Céline x Grönemeyer „Flugzeuge im Bauch“.

5. 56-seitiges Buch mit Interviews, Kommentaren und bislang unveröffentlichten Fotos

Tracklisting (Vinyl, CD, Dolby Atmos Blu-ray-Audio)

„Bochum“ 3:46

„Männer“ 3:58

„Flugzeuge im Bauch“ 3:51

„Alkohol“ 4:27

„Amerika“ 3:24

„Für Dich da“ 3:22

„Jetzt oder nie“ 4:56

„Fangfragen“ 4:15

„Erwischt“ 3:59

„Mambo“ 2:45

bereits erhältlich:

