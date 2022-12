News

"Knight Rider" erscheint als "40th Anniversary"-Komplett-Edition auf Blu-ray Disc

Turbine Medien veröffentlicht "Knight Rider" in einer neuen "40th Anniversary"-Komplett-Edition auf Blu-ray Disc. Das Box-Set enthält erstmals alle Episoden der Serie mit David Hasselhoff in der Uncut-Fassung mit deutscher Synchronisation auf Blu-ray Disc. Zusätzlich sind noch die TV-Filme "Knight Rider 2000" und "Knight Rider 2010" sowie die Serie "Team Knight Rider" in SD dabei.

Die "Knight Rider"-Box erscheint in der auf 3939 Stück limitierten "40th Anniversary Edition" am 30.12.2022 zunächst im Direktvertrieb von Turbine Medien und enthält noch verschiedenes Sammler-Material sowie den 332-Seiten umfassenden "Knight Guide".

Knight Rider - Limited 40th Anniversary Edition (Blu-ray Disc)

Bildformat: 4:3

Ton: Deutsch & Englisch - DTS-HD MA 2.0 (Bonus-Discs in Dolby Digital 2.0)

Bonusmaterial:

Anzeige



+ TV-Filme KNIGHT RIDER 2000* & KNIGHT RIDER 2010* (in SD)

+ TEAM KNIGHT RIDER-Serie (in SD)

+ Bonus-Blu-ray mit brandneuen weltexklusiven Interviews und Featurettes* (HD, ca. 3 Stunden):

- Stu Phillips (Komponist - ca. 11 Min.)

- Steven E. de Souza (Produzent & Autor - ca. 32 Min.)

- Rebecca Holden (Darstellerin - ca. 25 Min.)

- Jack Gill (Stunt-Koordinator & K.I.T.T.-Fahrer - ca. 34 Min.)

- Tom Greene (Produzent & Autor - ca. 50 Min.)

- Deborah Davis (Autorin - ca. 17 Min.)

- Knightcon 2011 - Willkommensworte von Tom Greene (ca. 28 Min.)

- myKITT.de - Die Erfüllung eines Kindheitstraumes (ca. 13 Min.)

- Universal-Archiv* (ca. 30 Min.):

- Knight Rider - Unter der Haube (ca. 16 Min.)

- Knight Stunts (ca. 6 Min.)

- Knight Sounds (ca. 7 Min.)

- Skizzengalerie (ca. 3 Min.)

- Fotogalerie (ca. 3 Min.)

+ Audiokommentar* zum Pilotfilm von David Hasselhoff und Glen A. Larson

+ 332-seitiges Buch: Knight Guide zur Seriengeschichte

+ Design-Konzept-Replika

+ 2 DIN-A1-Poster

+ 5 Replika-Ausweise (inkl. Knights Führerschein & KITTs Fahrzeugschein)

+ Artcard-Set & Sticker

+ Limitierungs-Zertifikat - streng limitiert auf nur 3.939 Stück

*Das Bonusmaterial verfügt über optionale deutsche und englische Untertitel.

