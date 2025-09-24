News
"Hellboy: The Crooked Man" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
24.09.2025 (Karsten Serck)
"Hellboy: The Crooked Man" erscheint auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der neue "Hellboy"-Film von "Crank"-Regisseur Brian Taylor mit Jack Kesy (Deadpool 2) erscheint zunächst am 23.10.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray von Vuelta Entertainment folgt am 27.11.2025 als einfache Version in Standard-Verpackung sowie als Mediabook mit zwei Cover-Varianten. Als Bonus-Material sind Interviews mit Cast & Crew geplant.
- Hellboy: The Crooked Man [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Hellboy: The Crooked Man - Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Hellboy: The Crooked Man - Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Hellboy: The Crooked Man [Blu-ray] bei Amazon.de
- Hellboy: The Crooked Man [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Hellboy: The Crooked Man - Mediabook A [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Hellboy: The Crooked Man - Mediabook B [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Hellboy: The Crooked Man [Blu-ray] bei jpc.de
