"Harry Potter" als Jubiläums-Sammleredition auf 4K Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht alle "Harry Potter"-Filme in einer neuen Jubiläums-Sammler-Edition. Die neue "Hogwarts Express"-Sonderedition erscheint laut Handelsinformationen am 04.11.2021 und enthält alle Filme der Reihe auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray inklusive der neuen Jubiläumsedition von "Harry Potter und der Stein der Weisen" in einer Hogwarts Express-Verpackung. Mit dabei sind auch Fan-Artikel wie Karten und ein Jubiläums-Booklet.

