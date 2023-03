News

"Hans Zimmer Live" jetzt auf CD und Vinyl-LP erhältlich

Seit heute ist von Sony Music "Hans Zimmer Live" auf CD und LP im Handel erhältlich.

Das rund zweistündige Album enthält Neueinspielungen einiger der bekanntesten Soundtrack-Melodien von Hans Zimmer aus Filmen wie "Dune", "Inception", "The Dark Knight", "Dunkirk" oder "Interstellar" und wurde im Rahmen der Hans Zimmer-Live-Tournee 2022 mit seiner Band "The Disruptive Collective" und Unterstützung des Odessa Opera Orchestra eingespielt.

"Hans Zimmer Live" ist als Doppel-CD und 4 LP-Box erhältlich. Die Vinyl-Edition besteht aus vier 180 Gramm-Schallplatten mit Direct Metal Mastering.

Hans Zimmer Live Tracklisting

Disk 1

1 Dune: House Atreides (Live)

2 Inception: Mombasa (Live)

3 Wonder Woman Suite: Part 1 (Live)

4 Wonder Woman Suite: Part 2 (Live)

5 Wonder Woman Suite: Part 3 (Live)

6 Man of Steel Suite: Part 1 "What Are You Going to Do When You Are Not Saving the World?" (Live)

7 Man of Steel Suite: Part 2 (Live)

8 Gladiator Suite: Part 1 (Live)

9 Gladiator Suite: Part 2 (Live)

10 Gladiator Suite: Part 3 (Live)

11 Gladiator Suite: Part 4 (Live)

12 Pirates of the Caribbean Suite: Part 1 "Jack Sparrow" (Live)

13 Pirates of the Caribbean Suite: Part 2 (Live)

14 Pirates of the Caribbean Suite: Part 3 (Live)

15 Absurdities: Part 1 (Live)

16 Absurdities: Part 2 (Live)

Disk 2

1 The Last Samurai Suite: Part 1 (Live)

2 The Last Samurai Suite: Part 2 (Live)

3 The Last Samurai Suite: Part 3 (Live)

4 The Dark Knight Suite: Part 1 (Live)

5 The Dark Knight Suite: Part 2 (Live)

6 Dark Phoenix Suite (Live)

7 Dunkirk: Supermarine (Live)

8 Dune: Paul's Dream (Live)

9 Interstellar Suite: Part 1 (Live)

10 Interstellar Suite: Part 2 (Live)

11 The Lion King Suite: Part 1 "He Lives in You" (Live)

12 The Lion King Suite: Part 2 (Live)

13 The Lion King Suite: Part 3 (Live)

14 No Time To Die Suite (Live)

15 Inception: Time (Live)

