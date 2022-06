News

"Halo - Staffel 1" jetzt bei Amazon Prime Video & Apple iTunes

Paramount bietet die Paramount+ Original Serie "HALO" jetzt alternativ zur Ausstrahlung bei Sky auch zum Kauf in HD u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes an. Bei Apple gibt es die deutsche und englsche Fassung in getrennten Versionen.

Die Science-Fiction-Serie mit Pablo Schreiber in der Rolle des Master Chief umfasst in der ersten Staffel 9 Episoden. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel sollen im Sommer 2022 beginnen.

