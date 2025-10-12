News

Paramount: Neuer "Star Trek: Starfleet Academy"-Trailer online

Paramount hat den ersten richtigen Trailer für die neue Serie "Star Trek: Starfleet Academy" veröffentlicht:

Die Serie dreht sich um die Abenteuer einer Gruppe von neuen Starfleet-Kadetten, die an der "Starfleet Academy" in San Francisco ihre Ausbildung beginnen und soll am 15.01.2026 beim Streaming-Dienst Paramount+ starten.

