"Corpse Bride" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
25.09.2025 (Karsten Serck)
Warner veröffentlicht "Corpse Bride - Hochzeit mit einer Leiche" auf Ultra HD Blu-ray. Das Fantasy-Abenteuer von Tim Burton aus dem Jahr 2005 mit Johnny Depp, Helena Bonham Carter und Emily Watson erscheint am 16.10.2025 als "Ultimate Collector's Edition" im Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray ist mit deutschem und englischem Dolby Digital 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind ein Making of und Trailer geplant.
