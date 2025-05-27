News

Sony: Restriktionen für Heimkino-Videoprojektoren in Europa aufgehoben (Update)

Sony wird den Vertrieb von Heimkino-Videoprojektoren in Europa im Frühjahr 2025 vorläufig weitgehend einstellen. Gegenüber dem Journalisten Michael B. Rehders bestätigte Sony Medienberichte wonach die meisten Sony-Heimkino-Videoprojektoren bald aus dem Handel verschwinden werden. Das hängt mit neuen Exportkontrollvorschriften und Handelsbeschränkungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Diese betreffen u.a. chinesische Firmen, die z.B. Komponenten für Drohnen produzieren und bei einer dieser Firmen soll es sich um eine Produktions-Stätte handeln, die auch Projektoren für Sony herstellt. Lediglich der Sony VPL-GTZ380 soll auch weiterhin in Europa verkauft werden, da dieser in einer anderen Fabrik produziert wird. Alle anderen Sony-Heimkino-Projektoren werden über den Handel noch abverkauft aber es wird von Sony vorerst keine neue Ware nach Europa importiert werden. Die Produktion der Projektoren und auch der Verkauf im außereuropäischen Ausland gehen weiter.

Update: Änderungen der EU-Exportkontrollvorschriften und Handelsbeschränkungen ermöglichen Sony nach rund zwei Monaten jetzt wieder den Verkauf der Heimkino-Projektoren auf dem europäischen Markt. Neben den Modellen BRAVIA Projektor 9 (VPL-XW8100ES) und BRAVIA Projektor 8 (VPL-XW6100ES) soll ab dem Sommer 2025 auch der neue BRAVIA Projektor 7 (VPL-XW5100) in Europa erhältlich sein, der mit 4K-Auflösung und 2.200 Lumen zum Preis von 6.999 EUR angeboten wird.

