Heiße Juli-Sommerangebote bei Nubert
Bildquelle: Nubert
Nubert nimmt nicht nur das 50-jährige Jubiläum, sondern auch die anhaltende Sommerhitze zum Anlass, hochwertige Klanglösungen zu besonders attraktiven Preisen anzubieten. Denn während draußen die Hitze flimmert, fühlt man sich vielleicht im eigenen Heimkino deutlich wohler. Insbesondere, wenn man es sich bei tollem Bild und, dank klangstarker Komponenten, auch exzellentem Sound gemütlich machen kann.
Im Nubert Portfolio finden sich hier zahlreich Optionen, darunter platzsparende Soundbars, vollwertige Surround-Sets oder audiophile High-End-Systeme. Wir werden in einem separaten Special nochmal genauer auf die einzelnen Vorteile und Stärken der Nubert Lautsprecher eingehen, wollen hier die aktuellen Angebote aber schon einmal auflisten:
- nuBoxx AS-225 max: 350,00 Euro statt 398,00 Euro
- nuBoxx AS-425 max: 450,00 € statt 668,00 Euro
- nuPro AS-3500: 750,00 Euro statt 895,00 Euro
- nuPro XS-3000 RC: 650,00 Euro statt 695,00 Euro
- nuSub XW-1200: 750,00 Euro statt 995,00 Euro
- 5.1-System nuPro XS-8500 RC mit nuPro XI-2000 RC für 2.450 Euro
- 5.1.2-System nuPro XS-8500 RC mit nuPro XS-3000 RC und nuPro XI-2000 RC für 4.450 Euro
- 7.1.4-System nuPro XS-8500RC mit nuPro XS-3000 RC und nuPro XI-2000 für 6.250 Euro
