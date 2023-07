News

"Geboren am 4. Juli" erscheint mit Auro 3D-Mix auf Blu-ray Disc

Turbine Medien veröffentlicht "Geboren am 4. Juli" (Born on the 4th of July) in einer neuen Mediabook-Edition auf Blu-ray Disc. Die auf 1500 Exemplare limitierte "Special Edition" des Oliver Stone-Dramas mit Tom Cruise wird mit einem deutschen und englischen Auro 3D-Mix ausgestattet sein. Der Verkaufsstart ist für den 14.07.2023 geplant.

Geboren am 4. Juli Mediabook (Blu-ray)



Bild: 2,35:1

Sprache / Ton: Deutsch & Englisch - DTS-HD Master Audio 2.0, 5.1, AURO-3D (5.1-kompatibel), Soundeffekte & der Filmmusik von John Williams - Englisch DTS-HD MA 2.0

Untertitel: Deutsch, Deutsch für Hörgeschädigte & Englisch, Englisch für Hörgeschädigte

Bonusmaterial:



+ Audiokommentar von Regisseur Oliver Stone

+ Backstory – Interview mit Tom Cruise, Oliver Stone und Ron Kovic (ca. 22 Min.)

+ Featurettes in HD:

- Der vergessene Krieg: Hollywoods Vietnam auf den Philippinen (ca. 71 Min.)

+ Interviews:

- Militärischer Berater Lt. Dale Dye (ca. 32 Min.)

- Filmvater Raymond J. Barry (ca. 25 Min.)

- Music Supervisor Budd Carr (ca. 28 Min.)

- Boyer-Darsteller Jerry Levine (ca. 29 Min.)

+ Trailer (D / US)

